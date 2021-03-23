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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برنامج الأغذية العالمى والفاو يصدران تقرير النقاط الساخنة للجوع فى العالم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:00 م
برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي
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قال برنامج الغذاء العالمى ومنظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو)، إنه من المرجح أن تزداد النزاعات أو غيرها من أشكال العنف المسلح فى الكثير من النقاط الساخنة للجوع حول العالم، بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي في هذه المناطق.

جاء ذلك في تقرير أصدره برنامج الغذاء العالمي ومنظمة (فاو)، اليوم الثلاثاء، فى جنيف، تناول النقاط الساخنة للجوع فى العالم.

وقال التقرير بخصوص إثيوبيا، إنه من المرجح أن تكون للصراع الأخير في منطقة تيجراى تداعيات أوسع على خطوط الصدع القائمة منذ فترة طويلة فى أجزاء أخرى من البلاد، كما قد يؤدي إلى عنف عرقى وطائفى خاصة في الفترة التي تسبق انتخابات يونيو.

وحذر التقرير بشأن السودان من احتمال كبير لوقوع اشتباكات طائفية جديدة عبر دارفور وأن الصراع دون الوطنى فى جنوب السودان من المحتمل أن يشتد فى الفترة المقبلة.

وأضاف التقرير: أن الأزمة التي تجتاح منطقة الساحل الأوسط الإفريقى ستواصل التفاقم مع ارتفاع مستويات النزوح والتخلي عن الأراضى الزراعية بسبب حركات التمرد العنيفة وحركات التمرد المضادة، إلى جانب القتال بين المعارضة والجماعات المنشقة وغير الموقعين على اتفاق السلام لعام 2018، ونوه إلى أنه من المرجح أن تستمر موجة التمرد والنزاع القبلي في نيجيريا في دفع عمليات النزوح المتعددة وتدمير سبل العيش أما في مقاطعة كابو ديلجادو الشمالية فى موزمبيق، فتوقع التقرير أن يشتد العنف مرة أخرى بعد موسم الأمطار، مما سيؤدى إلى زيادة النزوح وإلحاق الضرر بالإنتاج الزراعى.

وقال التقرير، إنه فى أعقاب الأزمة المتعلقة بالانتخابات فى جمهورية إفريقيا الوسطى، فإنه من المرجح أن يطول العنف بينما قد ينشأ المزيد من التوترات حول الانتخابات التشريعية المقبلة، ونوه إلى أن العنف، إلى جانب عمليات النزوح الجديدة، سيؤثر على الأسواق حيث يؤدى انسداد طرق الإمداد إلى ارتفاع الأسعار.

وبالنسبة لليمن، قال التقرير إنه من المرجح أن يستمر الصراع على الجبهات الحالية؛ مما يؤثر على إنتاج وتجارة الزراعة والثروة الحيوانية، بينما قد تحدث تصعيدات جديدة في بعض المناطق الأخرى؛ بما فى ذلك العاصمة.

أما فى سوريا، فقال التقرير إنه من المرجح أن يظل الصراع ثابتًا وأكثر محلية، كما أنه من المتوقع أن يؤثر بشكل رئيسي على المحافظات الشمالية الشرقية في الأشهر المقبلة.

وحذر التقرير من تأثير الظواهر المناخية على الأمن الغذائي في العديد من البلدان في مناطق مختلفة من العالم، وقال إن من بينها أفغانستان وجنوب السودان وشمال إثيوبيا وجنوب الصومال وشرق كينيا ومدغشقر وأنجولا وبلدان أخرى في أمريكا الوسطى.

وقال التقرير إنه من بين البلدان ذات النقاط الساخنة تعد أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتى والسودان وسوريا مصدر قلق ملح ووشيك، إضافة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وهندوراس وزيمبابوى حيث يوجد أكثر من نصف مليون شخص في حالة طوارئ بالمرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي.

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