رفع حالة الطوارئ في الأقصر لمواجهة تقلبات الطقس

أعلنت محافظة الأقصر عن رفع درجة الاستعداد نظرا لسوء الأحوال الجوية وتقرير الأرصاد المرسل للإدارة العامة للازمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لنشاط الرياح المحملة بالأتربة والرمال.وأهاب محسن الشامي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، بالمواطنين توخي الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظرا لنشاط وسرعة الرياح المحملة بالأتربة والرمال، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود سيارة في حالة انعدام الرؤية.وفي حال حدوث أي طارئ الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على رقم 0952374903.