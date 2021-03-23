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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يبحث استعدادات إطلاق حملة للتوعية بمخاطر الإدمان

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:20 م
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لبحث استعدادات المحافظة لإطلاق حملة موسعة للتوعية بمخاطر الإدمان على غرار حملة "حلوة الذرية.. بس مسئولية" التي أطلقتها المحافظة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، في إطار خطة المحافظة لتفعيل دور المجلس الإقليمي للسكان في معالجة القضايا السكانية.

وأكد محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، على أهمية تكثيف الجانب الوقائي والتوعوي حول مخاطر الإدمان وتأثيره السلبي على الفرد والمجتمع، والتركيز على محور "الإدمان" لمدة شهر للتوعية بمخاطر تلك الظاهرة وسبل العلاج، وتكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية بجميع مدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها وفتح قنوات اتصال مستمر لتحقيق أهداف الحملة.

واستمع "الفقي"، خلال الاجتماع، إلى الخطط التنفيذية للحملة من جميع الجهات المعنية، مؤكدا على أهمية الوصول إلى كافة المواطنين، موجها فرع المجلس القومي للسكان بالتنسيق بين جميع الجهات المشاركة بالحملة، وإعداد خطة موحدة ومحددة تشمل كافة الخطط التنفيذية للحملة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون البيئة والمجتمع، ووفاء حمدي، مقرر فرع المجلس القومي للسكان، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، وعربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وهشام أبوزيد، وكيل وزارة القوى العاملة، ومحمد عبدالسلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومحو الأمية وتعليم الكبار، والثقافة، والأزهر والكنيسة والأوقاف، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووحدة السكان بالديوان العام.

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