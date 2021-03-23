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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

لحماية أبنائنا.. جهود «التضامن» لمحاربة 11 ألف حضانة غير مرخصة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:52 م
نيفين القباج
نيفين القباج
سمر مدحت
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جهود ضخمة تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي؛ من أجل محاربة الحضانات غير المرخصة، والتي تضخم عددها بشدة خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبح لها ضحايا من أولياء الأمور والطلاب الأطفال.

وكل فترة تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعمل حصر لخريطة الحضانات غير المرخصة، من أجل البدء في محاربتها أما بالغلق أو القبض على أصحابها، لكونها تخالف القانون وتم إنشائها بدون تراخيص من الوزارة.

واتساقًا مع ذلك، فقد صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة المختصة بتقنين أوضاع الحضانات غير المرخصة، وفقًا للتوجيهات الرئاسية انتهت من حصر ١٠ آلاف حضانة غير مرخصة، وستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن الرئيس وجه بتسهيل إجراءات تراخيص الحضانات، لتقنينها حتى لا تكون هناك مناطق لا يوجد بها حضانات، في إطار العمل على تنمية الطفولة، وأن الحضانات التي من الصعب إعطائها تراخيص لوجودها في أماكن خطرة، عليها أن تبحث عن أماكن بديلة.

وأوضحت أنه تم إعادة فتح ٦ آلاف و٧٠٠ ألف حضانة من إجمالي ١٤ ألف حضانة مرخصة، التزمت بالشروط والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تقليل النسبة الاستيعابية لـ50%، توفير كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الأطفال والعاملين.

ولم يكن ذلك الحصر هو الخطوة الأولى التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل محاربة الحضانات غير المرخصة، "الدستور" في التقرير التالي ترصد جهود التضامن في ذلك، إلى جانب عدد من ضحايا الحضانات غير المرخصة.

في منتصف عام 2020 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن وجود 10 آلاف و488 حضانة في مصر تعمل دون ترخيص، فضلا عن وجود 14 ألف و281 حضانة حصلت على الترخيص الرسمي من الوزارة للعمل.

وأعطت الوزارة فرصة 3 سنوات لكل الحضانات التي انتهت مدة ترخيصها أو التي لم تحصل على الترخيص بعد، مشددة على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة حصر جميع الحضانات وتقييم وضعها الحالي واقتراح التعديلات التشريعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن هناك توجيهات رئاسية بدعم الحضانات بما يشمل تحسين وتسهيل إجراءات ترخيصها والتوسع في زيادة أعدادها في جميع المحافظات بشرط أن تحصل على ترخيص.

كما تم خلال العام الماضي تشكيل لجنة عمل الحضانات غير المرخصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2371 لسنة 2020، والتي تضم في عضويتها عدد من الوزارات والهيئات المعنية.

وقامت اللجنة خلال عام 2020 لمنح تراخيص مؤقتة تصل مدتها إلى ثلاث سنوات من أجل توفيق الأوضاع للحضانات غير المرخصة، أو المنتهي رخصتها، على أن تستمر بذلك الترخيص المؤقت حتى تقنن أوضاعها.

وفي عام 2020 أعلنت التضامن عن شروط إعادة فتح الحضانات وتشمل وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظًا على التباعد الاجتماعي.

والتزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا، وعدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

إلى جانب الضبطيات القضائية التي تقوم بها الوزارة كل فترة حيث تم خلال العام الماضي صدور قرارا في محافظة الشرقية بالغلق الإداري لـ٤٨٠ حضانة غير مرخصة بمراكز ومدن المحافظة، لعدم التزام أصحابها باشتراطات فتح الحضانات.

يذكر أنه بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي فإنه تم فتح 700 حضانة خلال عامي 2019 و2020، سواء حضانات جديدة أو حضانات تم تطويرها ورفع كفاءتها، بدعم وتعاون نحو 26 جمعية لبحث أوضاع الحضانات وتطويرها.

ويبلغ إجمالي عدد الحضانات المرخصة 14 ألف حضانة وما يقرب من 11 حضانة غير مرخصة، سبق ووجه الرئيس السيسي بإعطائها تيسيرات في ترخيص الحضانات إلى أن تحل مشكلاتهم من خلال الوزارات المعنية.

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