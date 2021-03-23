روسيا: علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي «مدمرة»

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي بأنها أصبحت «مدمرة» بعد فرض التكتل عقوباته الجديدة على روسيا.وخلال زيارته الحالية للصين، قال لافروف، اليوم: «لم تعد هناك علاقات مع الاتحاد الأوروبي كمنظمة»، مشيرًا إلى أن البنية التحتية الكاملة لهذه العلاقات دُمِّرَتْ عبر قرارات أحادية الجانب من بروكسل.ورأى لافروف أنه لم يتبق سوى بعض الدول الأوروبية الشريكة التي تسترشد في توجهاتها بمصالحها القومية وليس بالاتحاد الأوروبي، وقال: إن هذا أدى بالضرورة إلى تطور علاقات روسيا مع الصين بصورة أسرع من تطوير العلاقات مع بقية دول التكتل.كان لافروف شكا مرارا من تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنه شدد من لهجته على نحو خاص في الوقت الراهن، وفي الوقت نفسه، أبدى الوزير الروسي استعداده لتحسين العلاقات إذا أراد الاتحاد الأوروبي ذلك في المقابل.كان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا مؤخرا لأسباب، من بينها تسميم المعارض الروسي المسجون حاليا، ألكسي نافالني، وبسبب الهجمات الإلكترونية الكبيرة على البرلمان الألماني في 2015، ويجري لافروف حاليا مشاورات لمدة يومين في جنوب الصين مع نظيره الصيني وانج يي.