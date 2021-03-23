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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تكنولوجيا
«تقلبات جوية».. الرياح والأتربة تغطي سماء مصر (صور)
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:35 م
تقلبات جوية
تصوير هاجر رضا
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