الرئيس اللبنانى يبحث مع السفير السعودى تشكيل الحكومة

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون أجرى محادثات، اليوم الثلاثاء، مع السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، بشأن أحدث الجهود الرامية لتشكيل الحكومة اللبنانية.وأخفق عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مرة أخرى، أمس الإثنين، في أحدث محاولة للاتفاق على حكومة جديدة سعيا لإخراج البلاد من أزمتها المالية.ودأبت دول الخليج العربية على ضخ أموال في الاقتصاد اللبناني الهش، لكنها باتت تشعر بالقلق من تنامي نفوذ جماعة حزب الله التي تتلقى الدعم من إيران عدوها اللدود، ويبدو أنها غير راغبة حتى الآن في تخفيف أسوأ أزمة مالية تمر بها بيروت منذ عقود.