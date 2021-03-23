«بنعيسى»: جامعة الدول بيت الأشقاء العرب ودليل وحدتهم

قال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، إن جامعة الدول العربية كانت وستظل دائمًا بيت الأشقاء العرب ودليل وحدتهم وتقاربهم، مشيرًا إلى الدور التاريخي للجامعة في تعزيز التعاون العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تواجه أعضاءها.‎وأضاف المكاوي، في بيان للأمانة العامة للاتحاد بمناسبة ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية: "في الثاني والعشرين من مارس عام 1945 وُقع ميثاق جامعة الدول العربية في خطوة جادة نحو تحقيق الوحدة التي دائمًا ما تفرضها الأرض واللغة والثقافة والتاريخ من المحيط إلى الخليج، وساهمت الجامعة على مدار تاريخها في الدفاع لتحرير الدول العربية من الاستعمار ونيل استقلالها، كما عملت على حل الأزمات بين الأشقاء العرب وتوحيد كلمتهم من خلال القمم العربية التي تعقد سنويًا بحضور أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية أو عبر اجتماعات وزراء الخارجية العرب".‎وأكد بنعيسى، أن ذاكرة التاريخ تشهد على دور جامعة الدول العربية في توحيد الرؤى العربية والدفاع عن القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية أمام المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.‎وأشاد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، بجهود الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبوالغيط وسعيه الدءوب إلى تحقيق أهداف الجامعة، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود العربية في كافة المجالات خاصة مع تعدد التكتلات الدولية التي يسعى كل منها إلى تحقيق أهدافه الخاصة، ‏متمنيا ألا تبقى أية دولة عربية خارج الجامعة العربية ‏ولو تعددت أسباب تعليق عضويتها، مشددا على ضرورة تنحي الخلافات جانبا في ظل وجود قوى إقليمية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ونهب خيرات الدول العربية.