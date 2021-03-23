رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بنعيسى»: جامعة الدول بيت الأشقاء العرب ودليل وحدتهم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:22 م
جامعة الدول
جامعة الدول
أ ش أ
طباعة
قال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، إن جامعة الدول العربية كانت وستظل دائمًا بيت الأشقاء العرب ودليل وحدتهم وتقاربهم، مشيرًا إلى الدور التاريخي للجامعة في تعزيز التعاون العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تواجه أعضاءها.

‎وأضاف المكاوي، في بيان للأمانة العامة للاتحاد بمناسبة ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية: "في الثاني والعشرين من مارس عام 1945 وُقع ميثاق جامعة الدول العربية في خطوة جادة نحو تحقيق الوحدة التي دائمًا ما تفرضها الأرض واللغة والثقافة والتاريخ من المحيط إلى الخليج، وساهمت الجامعة على مدار تاريخها في الدفاع لتحرير الدول العربية من الاستعمار ونيل استقلالها، كما عملت على حل الأزمات بين الأشقاء العرب وتوحيد كلمتهم من خلال القمم العربية التي تعقد سنويًا بحضور أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية أو عبر اجتماعات وزراء الخارجية العرب".

‎وأكد بنعيسى، أن ذاكرة التاريخ تشهد على دور جامعة الدول العربية في توحيد الرؤى العربية والدفاع عن القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية أمام المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.

‎وأشاد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، بجهود الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبوالغيط وسعيه الدءوب إلى تحقيق أهداف الجامعة، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود العربية في كافة المجالات خاصة مع تعدد التكتلات الدولية التي يسعى كل منها إلى تحقيق أهدافه الخاصة، ‏متمنيا ألا تبقى أية دولة عربية خارج الجامعة العربية ‏ولو تعددت أسباب تعليق عضويتها، مشددا على ضرورة تنحي الخلافات جانبا في ظل وجود قوى إقليمية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ونهب خيرات الدول العربية.

موضوعات متعلقة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

«رياح وأتربة وأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

سرقة صفحة نوال السعداوي على «فيسبوك»

تعود لعام 1943.. «قصة صورة» لـ روز اليوسف في طريقها للسجن

خالد جلال يكرم اسم المبدع بديع خيرى والفنانين عادل خيري وعلي الشريف

مجدي عبد الحميد يناقش «الفرص الضائعة» بالنيل الثقافية غدًا