ليبيريا والاتحاد الأوروبي يناقشان قضايا ذات اهتمام مشترك

اختتمت ليبيريا والاتحاد الأوروبي النسخة التاسعة من الحوار السياسي بينهما، وناقشا خلالها مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وعُقد هذا الاجتماع بموجب المادة 8 من اتفاقية "كوتونو" للشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، والتي تتيح إنشاء منصة للحوار السياسي المنتظم والشامل.وشارك في رئاسة الحوار السياسي التاسع بين الاتحاد الأوروبي وليبيريا وزير الخارجية دي ماكسويل ساه كيماياه الأب، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في ليبيريا السفير لوران ديلاهوس، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم.وشملت المناقشة في الاجتماع التطرق إلى حالة الاقتصاد والمالية العامة وتنفيذ خطة عمل البرنامج الإنمائي، وتهيئة الظروف لنمو اقتصادي واسع النطاق، وخلق فرص عمل من خلال تدابير مناخ الأعمال والاستثمار، وتدابير الحوكمة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد.كما ناقش الاتحاد الأوروبي والحكومة الليبيرية القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك استنتاجات الجلسة الأخيرة للاستعراض الدوري الشامل (UPR) حول ليبيريا ومكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الدروس المستفادة من انتخابات مجلس الشيوخ النصفية لعام 2020 والاستفتاء على الدستور، فضلا عن الإصلاح الانتخابي، وقضايا الصحة العامة، بما في ذلك استجابة ليبيريا لتداعيات كوفيد- 19 والتأهب لمرض فيروس الإيبولا (EVD).وفي ختام الاجتماع، أكد الطرفان التزامهما بمواصلة إجراء الحوارات السياسية المنتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة النتائج والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الجلسات الحوارية.كما جدد الطرفان تأكيدهما الالتزام بمواصلة تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وليبيريا، وأعربا عن رغبتهما في أن تعقد النسخة العاشرة من الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وليبيريا في النصف الثاني من العام الجاري 2021.