ضبط هواتف محمولة قبل تهريبها من مطار برج العرب

تمكن رجال جمارك الموانئ الجوية بمطار برج العرب الدولي، بالإسكندرية، من إحباط محاولة تهريب 72 هاتفا محمولا قادمة من دبي على خطوط طيران فلاى دبي، بالمخالفة لقانون الجمارك 207 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.وردت معلومات سرية إلى ضباط مباحث مطار برج العرب بقيام أحد الركاب المصريين، القادمين من دبى على خطوط طيران فلاي دبى، بإخفاء 13 هاتفا محمولا بين طيات ملابسه محاولًا خداع رجال جمارك الموانئ الجوية، فتم اكتشاف الأمر عبر مرور الراكب على جهاز التفتيش الذاتي "إكس راي"، كما شك رجال الجمارك في أمره نظرًا لعدم انتظامه في الحديث والوقوف، فاكتشف أمره على الفور، واتضح أنه قام بالاتفاق مع شخصين آخرين لتهريب 72 هاتفا، حيث قام بإخفاء 59 هاتفا داخل دورة المياه، إلا أنه تم العثور عليها بواسطة موظفي الدائرة الجمركية بالمطار.وكشفت التحقيقات عن قيام الراكب بلف الهواتف حول جسده، وتم الإمساك به عند خروجه من الدائرة الجمركية محاولًا الخروج، وتم البحث بداخل دورة مياه بمعرفة فرد الأمن الجمركي ساري عبدالحليم، ومحمود فياله، من مكافحة التهريب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر للراكب والشخصين الآخرين حمل رقم 5 لسنة 2021.