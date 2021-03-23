بمليار دولار.. خطة لإنقاذ سوق الإسكان في نيوزيلندا

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان في البلاد بقيمة مليار دولار، في حين حذرت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن من تفاقم الأزمة منذ العام الماضي حيث ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 23% في 12 شهرا فقط، بفارق كبير عن نمو الأجور.وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية إن حزمة الإجراءات تهدف إلى معالجة مشاكل العرض والطلب على الإسكان بعيدا عن المستثمرين.وأشارت إلى أن الحكومة ستقدم المزيد من الدعم لمشتري المنازل لأول مرة اعتبارا من أبريل المقبل مع زيادة التسهيلات البنكية للحصول على منح وقروض الشراء، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المضاربة، بعد أن وصل الاستثمار العقاري إلى مستويات قياسية بسبب انخفاض أسعار الفائدة والتعافي الاقتصادي السريع لنيوزيلندا من الوباء، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.من جهته، أعلن وزير المالية النيوزيلندي جرانت روبرتسون، عن تمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات الاستثمارية من خمس إلى عشر سنوات للحد من المضاربة على المنازل وكذلك إعفاء المنازل المبنية حديثا من الضرائب لتشجيع البناء.وأضاف أن البنك المركزي النيوزلندي سيقدم تسهيلات جديدة في مايو القادم، ولن تترك الدولة الأمور خارج نطاق السيطرة وتعرض الانتعاش الاقتصادي الحالي للخطر من خلال السماح لأسعار المنازل بالخروج عن نطاقها.وحذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر من أن أسعار المنازل المرتفعة في نيوزيلندا لا يمكن تحملها وتهدد بإحداث مشكلات كبيرة، داعيا البنك المركزي النيوزلندي إلى تخفيف إجراءات الإقراض العقاري، والنظر في مشكلة الإسكان المتفاقمة أثناء وضع سياساته.وأشار البنك الدولي إلى أن ما يقرب من 1% من السكان في نيوزيلندا "محرومون بشدة من السكن"، ووصفه بأنه أعلى معدل بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وحوالي ضعف معدل أستراليا المجاورة.