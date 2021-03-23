رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بمليار دولار.. خطة لإنقاذ سوق الإسكان في نيوزيلندا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:09 م
الإسكان في نيوزيلندا
الإسكان في نيوزيلندا
أ ش أ
طباعة
أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان في البلاد بقيمة مليار دولار، في حين حذرت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن من تفاقم الأزمة منذ العام الماضي حيث ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 23% في 12 شهرا فقط، بفارق كبير عن نمو الأجور.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية إن حزمة الإجراءات تهدف إلى معالجة مشاكل العرض والطلب على الإسكان بعيدا عن المستثمرين.

وأشارت إلى أن الحكومة ستقدم المزيد من الدعم لمشتري المنازل لأول مرة اعتبارا من أبريل المقبل مع زيادة التسهيلات البنكية للحصول على منح وقروض الشراء، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المضاربة، بعد أن وصل الاستثمار العقاري إلى مستويات قياسية بسبب انخفاض أسعار الفائدة والتعافي الاقتصادي السريع لنيوزيلندا من الوباء، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

من جهته، أعلن وزير المالية النيوزيلندي جرانت روبرتسون، عن تمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات الاستثمارية من خمس إلى عشر سنوات للحد من المضاربة على المنازل وكذلك إعفاء المنازل المبنية حديثا من الضرائب لتشجيع البناء.

وأضاف أن البنك المركزي النيوزلندي سيقدم تسهيلات جديدة في مايو القادم، ولن تترك الدولة الأمور خارج نطاق السيطرة وتعرض الانتعاش الاقتصادي الحالي للخطر من خلال السماح لأسعار المنازل بالخروج عن نطاقها.

وحذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر من أن أسعار المنازل المرتفعة في نيوزيلندا لا يمكن تحملها وتهدد بإحداث مشكلات كبيرة، داعيا البنك المركزي النيوزلندي إلى تخفيف إجراءات الإقراض العقاري، والنظر في مشكلة الإسكان المتفاقمة أثناء وضع سياساته.

وأشار البنك الدولي إلى أن ما يقرب من 1% من السكان في نيوزيلندا "محرومون بشدة من السكن"، ووصفه بأنه أعلى معدل بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وحوالي ضعف معدل أستراليا المجاورة.

موضوعات متعلقة

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

«رياح وأتربة وأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

سرقة صفحة نوال السعداوي على «فيسبوك»

تعود لعام 1943.. «قصة صورة» لـ روز اليوسف في طريقها للسجن

خالد جلال يكرم اسم المبدع بديع خيرى والفنانين عادل خيري وعلي الشريف

مجدي عبد الحميد يناقش «الفرص الضائعة» بالنيل الثقافية غدًا