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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط أسماك منتهية الصلاحية بأحد محلات الفيوم  

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:18 م
ضبط أسماك منتهية
ضبط أسماك منتهية الصلاحية
الفيوم - زينب علاء
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شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالفيوم  حملات موسعة على الأسواق لضبط المخالفين والخارجين على القانون، بتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

الحملة تحت إشراف المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة تموين الفيوم، وهاني فرج الله، مدير إدارة بندر الفيوم ثاني، وبرئاسة طارق أبوميه، رئيس الرقابة المفتشين، مصطفى عويس، وإيهاب رجب، محمد عواد، ورامي رجب بالاشتراك مع دكتور ثروت من الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

تم ضبط 90 كيلو أسماك منتهية الصلاحية بناحية المدابغ بأحد محلات الأسماك، وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة لتولى التحقيقات.

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