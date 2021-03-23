رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا والصين ترفضان اتهامات بـ«الانتهازية» بشأن لقاحات كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:45 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
انتقد وزيرا خارجية روسيا والصين، اليوم الثلاثاء، السياسة التي تنتهجها الدول الغربيّة بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، رافضَين الاتهامات الموجهة إلى بلديهما بـ"الانتهازية"، ومؤكدَين أنهما لا يسعيان سوى إلى "إنقاذ الأرواح".

وتأتي هذه التصريحات في خضمّ فترة يسود فيها التوتر بشأن ترخيص اللقاح الروسي "سبوتنيك- في" في الاتحاد الأوروبي، إذ إن روسيا تتهم بروكسل بإبطاء هذه العملية إراديًا.

وتتهم بروكسل من جهتها موسكو وبكين بـ"استغلال اللقاحات لأغراض دعائية"، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، خلال زيارة رسمية إلى الصين، إن الغربيين "يحاولون تقديم روسيا والصين على أنهما انتهازيَتان في المجال الذي يُسمّى دبلوماسية اللقاحات، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، أن سياسة اللقاحات يجب أن "تقودها الاعتبارات الإنسانية ومصلحة إنقاذ الأرواح وليس الاعتبارات الجيوسياسية أو مقاربات تجارية للتغلب على المنافسة".

من جهته، أكد نظيره الصيني وانغ يي أنه "بدلًا من القول إن الصين تنوي انتهاج نوع من دبلوماسية اللقاحات، من الأفضل القول إن الصين تقوم حاليًا بعمل إنساني".

وتابع: "نيّتنا منذ البداية السماح لأكبر عدد من الأشخاص بتلقي اللقاح بأسرع وقت ممكن"، وندّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، بتصريحات "غريبة" للمفوض الأوروبي تيري برينتون، الذي أكد أن أوروبا "ليست بحاجة" إلى اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وفي وقت تدرس الوكالة الأوروبية للأدوية طلب ترخيص اللقاح الروسي، تُرتقب زيارة لمجموعة خبراء من الوكالة إلى روسيا في العاشر من أبريل لدراسة التجارب السريرية التي أُجريت على لقاح "سبوتنيك- في"، حسب وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو.

وسبق أن اختارت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصًا المجر، التطعيم باللقاحين الروسي والصيني اللذين لم يُرخصا بعد في الاتحاد الأوروبي، لمواجهة حملة تطعيم بطيئة في الدول الأعضاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

«الصحة»: زيادة مراكز تلقي لقاح كورونا لـ138 بالمحافظات


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المراة..عيد كل الأعياد
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
المزيد

الثقافة

سرقة صفحة نوال السعداوي على «فيسبوك»

وائل الملا: تعاقدنا في مصر العربية على إصدار 6 كتب لنوال السعداوي

تعود لعام 1943.. «قصة صورة» لـ روز اليوسف في طريقها للسجن

خالد جلال يكرم اسم المبدع بديع خيرى والفنانين عادل خيري وعلي الشريف