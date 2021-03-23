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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

1 أبريل.. حديقة الأورمان تستضيف مهرجان القاهرة الأول للتمور

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:54 م
حديقة الأورمان
حديقة الأورمان
عبدالناصرمحمد
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنظيم مهرجان القاهرة الأول للتمور، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، خلال الفترة من 1 إلى 5 أبريل المقبل، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم هذا القطاع الهام وتنميته، وتحقيق قيمة مضافة بما يخدم الاقتصاد القومي.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن مهرجان القاهرة الأول للتمور يشارك فيه نحو 50 عارضا من الشركات المتخصصة في مجالات إنتاج التمور وفسائل النخيل والمزارعين والمصنعين والمصدرين والمسوقين، فضلا عن شركات مقاومة الآفات وآلات والمعدات الزراعية، كذلك عدد من الجهات والهيئات الحكومية، مشددا على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ودعم كافة الأجنحة بالمطهرات، وتوفير كواشف الحرارة على مداخل الحديقة، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية.

وأوضح عزوز ان ذلك المهرجان سيمثل نقطة انطلاق داعمة لصناعة التمور التي تلقي رعاية وإهتماما من الدولة في الفترة الحالية، حيث سيتم إتاحة الفرصة للمنتجين والمسوقين لفتح مجالات وأسواق جديدة والوقوف على المستجدات العالمية والاقليمية في هذا الشأن.

وتابع أن المهرجان يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات بين منتجي التمور لإيجاد حلول تطبيقية للتحديات التي تواجه هذه الصناعات وتحد من فرصها التصديرية، فضلا عن الترويج لزراعة أنواع اقتصادية من التمور وعرض أصناف مختلفة وجديدة وغير المعروفة بالسوق المصري، لافتا إلى أنه سيتم خلال المهرجان نشر ثقافة الاعتماد على التمور كبديل صحي ومصدر للطاقة والتغذية وتقوية المناعة، واستخدام المنتجات المبتكرة من التمور مثل استخدام مسحوق التمور المجفف كبديل صحي للسكر في العديد من المنتجات.

وقال إنه سيتم من خلال الشركات العارضة، عرض أنواع التمور ومنتجاتها المختلفة للمستهلك المصري في مكان واحد بأسعار مناسبة ومخفضة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

أشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أن ذلك الحدث يأتي بالتزامن أيضا مع مهرجان زهور الربيع المقرر انتهاؤه في 13 أبريل، حيث تم تحديد مساحة خاصة له في الحديقة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يقام على هامش المهرجان، المؤتمر الثانى للنهوض المستدام بالتمور في جمهورية مصر العربية، والذي يشارك فيه عدد من الباحثين المتخصصين في هذا المجال من مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث والجامعات المصرية، وذلك في إطار دعم الوزارة للمنتجين الزراعيين وفي ضوء الاهتمام بإقامة معارض متخصصة ونوعية لكافة المنتجات الزراعية.

وتشمل فعاليات المهرجان فقرات فنية وترفيهية متنوعة، ومعارض فوتوغرافية، ومسابقات ثقافية، وورشا تعليمية للنحت والرسم على الجريد، كذلك عروض فنية لبعض الفنانين تعبر عن البيئة العامة للمحافظات المنتجة للتمور.

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