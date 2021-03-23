النجمة كريس جينر تطلق علامة لمنتجات العناية بالبشرة

أعلنت نجمة تليفزيون الواقع، كريس جينر، التى تبلغ من العمر 65 عامًا، عزمها على إنشاء علامة تجارية جديدة خاصة بها لمنتجات العناية بالبشرة، حيث قدمت طلبات للحصول على العلامة التجارية "Kris Jenner Skincare" بالإضافة إلى "Kris Jenner Beauty" و"Kris Jenner Skin".وقالت لمجلة WSJ: "أنا مهووسة ببشرتي ولطالما اعتنيت بها جيدًا، منذ أن كنت فتاة صغيرة، لقد كانت دائمًا أولوية منذ حوالي أربع أو خمس سنوات، قررت صياغة خط تجميلي للعناية بالبشرة".تابعت: "لذلك لدي خط للعناية بالبشرة أحبه ويكون جاهزًا للانطلاق، عندما يحين الوقت، بعد عام من الآن، ربما سنتان - أعتقد أنه من المهم حقًا أن تدرك النساء الأكبر سنًا أنه إذا اهتممن فقط بشرتهن، فالأمر ليس معقدًا".وتعتمد المنتجات على أسرار العناية بالبشرة الخاصة بالنجمة، فأكدت: "لقد فعلت شيئًا يحاكي بالضبط ما هو روتيني اليومي، فيشمل الشامبو، البلسم وعناصر العناية بالبشرة مثل المنظفات والمرطبات والتونر، بالإضافة إلى طلاء الأظافر والرموش الصناعية".