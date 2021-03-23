60 عملا موسيقيا في مسابقة الدورة الـ 20 لمهرجان الأغنية التونسية

أعلنت هيئة مهرجان الأغنية التونسية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عرض 60 عملا موسيقيا تونسيا ضمن المسابقة الرسمية للدورة 20 من المهرجان، الذي سيقام من 30 مارس حتى 3 أبريل 2021.وجرى الإعلان عن برنامج دورة المهرجان الذي يعود بعد أكثر من 12 سنة، خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة بمدينة الثقافة بتونس العاصمة.وأشار المدير الفني للمهرجان الفنان شكري بوزيان إلى أهمية عودة هذه الفعالية الفنية التي تهتم بالأغنية التونسية، بعد انقطاعها منذ عام 2008، قائلا إن برنامج الدورة سيكون ثريا ومتنوعا.وأكد المدير الفني للمهرجان أن عملية فرز الأعمال تمت في أجواء من النزاهة والشفافية من قبل لجنة مختصة، مضيفا أنه سيقام خلال المهرجان عدة عروض وسهرات فنيه وندوات، وأنه سيتم تكريم عدد من مؤسسي المهرجان بجانب مجموعة من الفنانين والصحفيين.