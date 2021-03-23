وائل الملا: تعاقدنا في مصر العربية على إصدار 6 كتب لنوال السعداوي

طرحت دار مصر العربية، أغلفة 3 كتب صدرت للمفكرة والكاتبة الراحلة نوال السعداوي، والكتب التي سوف تصدر هي "مذكرات طبيبة، الوجه العاري للمرأة العربية، موت الرجل الوحيد على الأرض".وقال وائل الملا مدير دار مصر العربية للنشر والتوزيع: "كنا قد أصدرنا كتاب "المناطق المحرمة" من قبل، وتعاقدت على إصدار 6 كتب لنوال السعداوي في مصر العربية".وأضاف الملا في تصريح خاص لـ"الدستور": "التعاقد ليس جديدا ولكنه قديم منذ عام أو يزيد، وكان على 6 كتب كما أشرت، وطرحنا أول 3 كتب، وسوف نطرح الكتب الأخرى قريبا".وتابع: "أتعشم أن نتعاقد على باقي الكتب مع وكيلتها الأدبية منة الأبيض، وهو مشروع مطروح بقوة للتعاقد معها".