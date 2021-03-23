انطلاق معرض التمور والعسل النوعى أول أبريل

ينطلق مهرجان القاهرة الأول للتمور والمنتجات الطبيعية في الفترة من ١-٥ أبريل ٢٠٢١ بحديقة الأورمان بالجيزة تحت رعاية وزارة الزراعة.وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن المعرض سيكون إرشادىا وليس المقصود منه التسوق، بينما سيتم البيع على هامش المعرض ويشارك فيه منتجو التمور أو المنتجات الطبيعية مثل (عسل النحل- المكسرات- الزيوت الطبيعية- الأعشاب الطبيعية- مستحضرات التجميل الطبيعية).