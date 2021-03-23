السعودية تؤكد التزامها بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه

استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد بخاري، حيث استعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والتطورات الحكومية الأخيرة التي تشهدها البلاد.وقال السفير السعودي عقب لقائه الرئيس عون إن "السعودية لطالما أعلنت وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق الصامد في وجه الأزمات"، مشيرًا إلى أن الرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة التي تؤكد احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها.وأكد السفير السعودي، للرئيس اللبناني، التزام المملكة بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، والإسراع بتأليف حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع إليه الشعب اللبناني، وشددت على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا للشروع بتنفيذ إصلاحات جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان.