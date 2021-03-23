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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كاتدرائية القديس مرقس تحتفل بعيد الأم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:15 م
الأنبا دانيال لطفي
الأنبا دانيال لطفي
جرجس صفوت
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احتفلت كاتدرائية القديس مرقس للأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية بعيد الأم برعاية صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وبحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي لإيبارشية الإسماعيلية، والأب يوسف رمزي والأب جوفانّي قاصد والأب أندراوس فوزي.

افتتح الحفل الأب يوسف رمزي، ورحب بالحاضرين تاليتها ترانيم مع فريق صوت السلام، ثم ألقي الأنبا دانيال لطفي كلمة عن الأم وقال فيها إن الأم هي التي تعطي الحياة ولقبها الكتاب المقدس بحواء أي أم كل حي، وأن الأم هي التي تعتني بالإنسان بعد الله فيشبه الكتاب المقدس ويقول (إن نسيت الأم رضيعها فأنا لا أنساكم) (إش٩٤: ١٥).

واختتم نيافته الكلمة بتهنئة أمه الغالية وكل أم انتقلت إلى السماء، وكل أم قدمت ابنها شهيدًا للوطن أو مُكرسًا لله لكل أم أرملة ترعى أولادها، لكل امرأة متزوجة تنتظر طفلًا، وأيضا لكل راهبة ومكرسة.

وألقي نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للإسماعيلية كلمة يشكر فيها نيافة الأنبا دانيال لطفي، ويشكر كل أم ويشبههن بالعذراء مريم التي تحملت الكثير من الأوجاع، ومن ثم تم توزيع الهدايا ولقمة محبة مع اختتام الحفل بترانيم مع كورال صوت السلام.

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