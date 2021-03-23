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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الغضبان» يستقبل رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:28 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء المهندس حسام جبر رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل بالمنطقة الاستثمارية داخل بورسعيد ومتابعة معدلات الإنتاج والتصدير داخل المصانع.

وأكد محافظ بورسعيد  أهمية المنطقة الاستثمارية ببورسعيد والتى تساهم فى توفير أكثر من ٤٢% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة لدول أوروبا والشرق الأوسط، بالإضافة لكونها منطقة جاذبة وتوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

واستعرض المحافظ مع المهندس حسام جبر مستجدات سير العمل داخل المنطقة الاستثمارية واطمأن على توفير سبل الراحة للعاملين، مؤكدا أهمية الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد، ومن جانبه وجه المهندس حسام جبر الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر لقطاع الصناعة ومتابعة سير العمل بكافة المصانع والحرص على تحقيق أفضل مستوى صناعة لمحافظة بورسعيد.

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