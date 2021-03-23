كندا تعزز من إجراءات طرح لقاح كورونا وتصل لـ100 ألف جرعة يوميًا

عززت كندا من عملية طرح لقاح كوفيد- 19 خلال الأسبوع الماضي، حيث قدمت أكثر من 100 ألف جرعة يوميا.وتتواصل عمليات طرح اللقاح حاليا في المرحلة الأولى للأشخاص الذين يبلغون 65 عاما فأكثر، بعد توسيع المرحلة مؤخرا، والتي بدأت بمن هم فوق 80 عاما.ويبلغ عدد سكان كندا حوالي 37.7 مليون شخص، حوالي 31.5 مليون منهم فوق سن 16 ومؤهلين للحصول على لقاحات كوفيد- 19.. وحتى مساء أمس الإثنين، أعطت كندا 4097934 جرعة لقاح.وفي حالة رغبة الحكومة في الوصول إلى هدفها بتلقيح جميع السكان بحلول سبتمبر، تحتاج الحكومة إلى 400 ألف جرعة يومية.وتبدأ أوتاوا في المرحلة المقبلة بإشراك أطباء الرعاية الأولية والصيدليات على نطاق يسمح بتلقيح أسرع بكثير.وبلغت عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في كندا حتى اليوم 938718 حالة، بجانب 22716 حالة وفاة.