دينا الشربيني تروج لفيلمها الجديد «ثانية واحدة»

طرحت الفنانة دينا الشربيني البوستر النهائي لفيلم "ثانية واحدة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".وعلقت "الشربيني" على الصورة: "ثانية واحدة، في موسم عيد الفطر 2021".فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي، ومن إخراج أكرم فريد.