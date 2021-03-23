دينا الشربيني تروج لفيلمها الجديد «ثانية واحدة»
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:27 م
محمد مجديطباعة
طرحت الفنانة دينا الشربيني البوستر النهائي لفيلم "ثانية واحدة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".
وعلقت "الشربيني" على الصورة: "ثانية واحدة، في موسم عيد الفطر 2021".
فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي، ومن إخراج أكرم فريد.
وعلقت "الشربيني" على الصورة: "ثانية واحدة، في موسم عيد الفطر 2021".
فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدي، ومن إخراج أكرم فريد.