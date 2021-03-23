دراسة روسية أمريكية مشتركة لمكافحة الملاريا

تعاون علماء روس وأمريكيون في جمع جينومات مرجعية جديدة لبعوض الملاريا، لتحديد كيفية جعل هذه الحشرات تتخلى عن دم الإنسان.وجاء في بيان صادر عن جامعة "آي تي إم أو" البحثية الوطنية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن يشمل بعوض الأنوفيلة 400 نوع من الحشرات، 30 منها تعتبر الناقل الرئيسي للملاريا بسبب الطفيلي "بلاميديوم" الذي ينقله البعوض إلى الإنسان عند اللسع.وأوضحت الجامعة أنه من أجل مكافحة المرض يجب فهم كيفية تكوين الاختلافات في السلوك الغذائي للبعوض الأكثر أمانًا على المستوى الجيني.وأضافت أن فريق الباحثين من معهد "فيرجينيا" وجامعة جورج واشنطن وجامعة "آي تي إم أو" الروسية قام بتقديم بيانات جديدة لدراسة سلوك وعلم وظائف الأعضاء لنوعين من بعوض الملاريا، وستسهل المعلومات من البحث عن مناطق الجينوم المسئولة عن التواصل مع العامل المسبب للملاريا، والمناطق المرتبطة بعادة لسع البشر.وأوضحت الجامعة أن المعرفة المكتسبة يمكن أن تساعد في إيجاد طريقة للتأثير على"النظام الغذائي" لأنواع معينة بحيث يتوقف بعوض الملاريا عن التغذية بدم الإنسان أو عدم حمل الطفيليات.يذكر أن البحث بدأ في عام 2018. وتم إجراء عزل الجينوم وتسلسله في جامعة فيرجينيا، حيث يتم الاحتفاظ بمستعمرات كاملة من الحشرات مقسمة حسب الأنواع، لأغراض تجريبية.