محافظ قنا يتابع أعمال الترفيق الخاصة بـ«كلاحين قفط وهو»

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعا اليوم، لمتابعة مجريات وسير العمل ومعدلات الإنجاز في أعمال الترفيق الخاصة بمنطقتيّ كلاحين قفط و«هو» بنجع حمادي، لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة فى إطار متابعته للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا ومدير عام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بقنا، وأعضاء هيئة التنمية الصناعية ووكيلي وزارة الكهرباء والري، ومدير إدارة الحماية المدنية، ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ورؤساء المنطقتين الصناعيتين والمعنيين بملف الاستثمار، وعدد من القيادات التنفيذية.واستعرض محافظ قنا خلال الاجتماع نسب التنفيذ بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة "هو" الصناعية التي وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بها لـ85 %، مشددا على سرعة تنفيذ الأعمال بالمجمع والانتهاء منها، وفقا للجداول الزمنية المقررة لها مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في الأعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين، حرصًا على صحتهم وسلامتهم.وأوضح أن المجمع الصناعى يقع على مساحة 300 ألف متر مربع ويضم 28 هنجرًا و420 وحدة صناعية بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه، ويوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالى 10 ألف فرصة عمل أخرى غير مباشرة، بالإضافة إلى أنه صمم وفقّا للاشتراطات البيئية التي حددتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويتمتع بكل التيسيرات والخدمات المتكاملة من بنية تحتية وشبكات حماية مدنية وطرق وإنارة ومرافق ومعارض تسويقية للمنتجات مما يجعله إضافة حقيقية للاستثمار داخل المحافظة.وأشار محافظ قنا خلال الاجتماع إلى أنه سيتم التنسيق مع مسئولي شركة السكر لتوفير قطعة أرض لإنشاء محطة تخفيض ضغط الغاز عليها تخدم نفس المنطقة، كما تم تحديد مصدر لربط كابلات الاتصالات بمنطقتي كلاحين فقط و"هو " بنجع حمادي انطلاقا من حرص المحافظة علي تهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثمارىك جاذب وتوفير فرص عمل حقيقية أمام شباب المحافظة.