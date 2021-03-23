ضبط بويات وأدوات مدرسية وعطور مجهولة المصدر بمركز إبشواي بالفيوم

تمكنت حملة رقابية تموينية بإدارة تموين إبشواي، بالفيوم، من ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وذلك بنًاء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق من أجل وصول الدعم لمستحقيه.وجاء ذلك بتوجيهات وإشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل وزاره تموين الفيوم، وبرئاسة ياسر رياض، رئيس الرقابة، وعضوية المفتشين محمود عبدالله، وأشرف حسان، وعلى فرحات، وسامر سمير، وأحمد نبيل.وقد تم ضبط صاحب مكتبة وبحوزته عدد كبير من البويات والأدوات المدرسية والعطور مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بناحية مركز إبشواي.. وتم تحرير المحضر ضد المخالف، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.