الجزائر تسجل 21 إصابة بالسلالات المتحورة لكورونا

أعلن معهد باستور للأمراض الوبائية بالجزائر، اليوم، عن تسجيل 6 حالات جديدة من السلالة البريطانية لكورونا، و15 حالة جديدة من السلالة النيجيرية.وحسب بيان لمعهد باستور، فإن حالات الإصابة الجديدة بالسلالة البريطانية كانت عبارة عن حالتين بالجزائر العاصمة وحالتين بولاية البليدة (شمال)، وحالة واحدة بكل من ولايتي تيزي وزو (شمال شرق)، وعين الدفلى (شمال).وأوضح البيان أن حالات الإصابة بالسلالة النيجيرية كانت تسجيل 8 حالات بالجزائر العاصمة، وحالتين في حاسي مسعود بولاية ورقلة (شرق)، وحالة واحدة في ولاية بجاية (شمال شرق)، و4 حالات في عين أمناس بولاية إليزي(جنوب).