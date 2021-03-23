تصوير «ملوك الجدعنة» في لوكيشانات داخلية ببيروت

يستكمل المخرج أحمد خالد موسى تصوير أحداث مسلسله الجديد «ملوك الجدعنة» الذي يعرض على قناة «إم بي سي مصر» خلال شهر رمضان 2021 في عدد من اللوكيشانات الداخلية ببيروت في لبنان.مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبدالجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبدالعزيز وأحمد صفوت ووليد فواز، ومن تأليف عبير سليمان وأمين جمال، وإخراج أحمد خالد موسى.