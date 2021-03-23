أول زيارة خارجية.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل فرنسا

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، للعاصمة الفرنسية باريس بدعوة رسمية من قصر الإليزيه.وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيانه أن هذه أول زيارة خارجية يجريها محمد المنفي بعد توليه زمام رئاسة المجلس الرئاسي.وكانت مصادر ليبية قالت في وقت سابق إن المنفي سيزور مصر بعد انتهاء زيارته في باريس، بعد ساعات مع وجود رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في القاهرة لاستكمال متطلبات الحل السياسي للأزمة وإجراء الانتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري.