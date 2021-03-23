فرنسا تستدعي السفير الصيني للمرة الثانية خلال يومين

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، السفير الصيني لدى باريس "لو شاي"، للمرة الثانية خلال يومين، بسبب "سلوك غير مقبول"، بعد أن نشر تغريدات تستهدف باحثا وبرلمانيين فرنسيين.وقال مسئول بالخارجية الفرنسية، وفق ما أوردته شبكة "فرانس- 24"، في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم، إنه تم استدعاء السفير "لإبلاغه بجميع الشكاوى التي لدينا".وأضاف المسئول الفرنسي أن مدير قسم آسيا بالخارجية الفرنسية، بيرتراند لورثولاري، أبلغ السفير الصيني ب ضأن "أساليب السفارة ونبرة تعليقاتها العامة غير مقبولين على الإطلاق، وتتجاوز كل الحدود المقبولة المتعارف عليها من قبل أي سفارة في العالم".