الاتحاد الإفريقي يحض الأطراف السياسية في الصومال على الحوار

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، الأطراف السياسية في الصومال إلى الانخراط في حوار بناء لحل جميع القضايا العالقة لصالح البلاد وجميع الصوماليين.وأشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي- في بيان صادر اليوم- إلى متابعة الاجتماع التشاوري الوطني الذي انطلقت أعماله أمس ويستمر اليوم في مقديشيو لحل قضية الانتخابات الرئاسية.وأكد رئيس المفوضية من جديد على التزام الاتحاد الإفريقي بمواصلة دعم شعب وحكومة الصومال في سعيهما لتنظيم انتخابات سلمية وشفافة.