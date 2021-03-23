إعادة فتح موانئ السويس واستمرار غلق ميناء نويبع

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، مع استمرار غلق ميناء نويبع.وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، ومتابعة مديري الموانئ مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية.وأشار البيان إلى استمرار غلق ميناء نويبع البحري، بسبب سوء الأحوال الجوية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر قد أعلنت، صباح اليوم الثلاثاء، غلق ميناء نويبع، تبعها غلق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وارتفاع الأمواج.