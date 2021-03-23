رئيس حكومة ليبيا يبحث إجراء الانتخابات نهاية 2021

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح؛ لبحث استعدادات إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.وأوضح المكتب الاعلامي للحكومة، في بيان اليوم، أن اللقاء عقد بمقر المفوضية العليا للانتخابات، وناقش احتياجات المفوضية وآلية استعدادها لانتخابات ديسمبر القادم، بإلإضافة إلى مدى إمكانية الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور.وأكد رئيس الحكومة، خلال اللقاء، دعمه الكامل للمفوضية حتى تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها نهاية هذا العام، مشددا على ضرورة التواصل مع الأجسام المعنية بالإطار الدستوري للوصول إلى الحلول القانونية المناسبة لتتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.