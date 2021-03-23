«المركزي»: ارتفاع معدل الودائع بالبنوك لـ5.12 مليار جنيه في نوفمبر 2020

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل الودائع لدى البنوك إلى 5.12 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020.وسجل إجمالي الودائع الحكومية 865.4 مليار جنيه، فيما سجل إجمالي الودائع غير الحكومية 4.2 مليار جنيه.وتصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار 711.6 ملیار جنیه بمعدل 11.1% خلال الفترة يوليو نوفمبر 2020-2021.