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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يأمر بتوفير مساعدة مالية شهرية لسيدة مسنة (صور)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:22 م
محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
مصطفى دياب
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استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمكتبة. سيدة مسنة كان قد قابلها اليوم أثناء افتتاح مدرسة الشهداء الاعدادية بنات بعد تطويرها بمنطقة الشهداء بحى ثان الإسماعيلية.

وخلال الافتتاح التقى المحافظ بعدد من مواطنى المنطقة. واستمع اليهم للتعرف على المشكلات التي تواجههم وطلباتهم. وأمر على الفور بتشكيل لجنة لبحث شكواهم ومطالبهم من خلال حى ثانى وسرعة إبلاغه بنتائج عمل اللجنة حرصا على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وفى أثناء اللقاء استمع المحافظ لشكوى سيدة مسنة من أهالي المنطقة. فأمر على الفور بتوفير سيارة لنقلها واستقبالها بمكتبة بديوان عام المحافظة. لتلبية احتياجاتها والاستماع لشكواها بحضور مديرة التضامن الاجتماعي.

وعلى الفور أمر المحافظ بصرف مبلغ مالى للسيدة كاعانة عاجلة من صندوق خدمات المحافظة. ووجه مديرية التضامن الإجتماعي بضرورة توفير مساعدة ماليه بشكل شهرى لها. وقامت مديرة التضامن الإجتماعي بالتنفيذ على الفور عن طريق ضم السيدة لإحدى الجمعيات الخيرية. مع توفير احتياجتها الأساسية من الطعام خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم وتسليمها غساله فورا.

وفى نهاية اللقاء أكد المحافظ للسيدة ان بابه مفتوح امامها فى اى وقت وانه فى خدمتها هى واى مواطن على أرض الإسماعيلية. ووجه بتوفير سيارة لتوصيلها الى بيتها.

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