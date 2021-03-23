ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم بالفيوم

شنت إدارة تموين بندر أول الفيوم حملات مكبرة على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، بتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم، وماجد حليم مدير، إدارة بندر أول، وبرئاسة سليمان داود مخيمر، رئيس الرقابة.وقد تم ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكمية من الزيت التمويني بأحد المطاعم، وقد تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.