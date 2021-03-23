تفعيل الدفع الإلكتروني لتحصيل اشتراكات مجموعات التقوية المدرسية

أكد نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، على ضرورة تكاتف جميع العاملين بقطاع التربية والتعليم لتعظيم المكاسب والإيجابيات التى تحققت بفضل اهتمام الدولة بمحافظة بورسعيد كقاطرة التنمية لمصر وجهود اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ودعمه الدائم للعملية التعليمية.ونوه وكيل الوزارة بأن الجميع يعمل ضمن منظومة واحدة متكاملة لها ضوابطها وتهدف لتحقيق أعلى مستويات الأداء والخدمات للمواطنين، مشيرا إلى جهود المحافظة المبذولة من أجل التحول الرقمى كونها المحافظة الأولى فى التحول الرقمى على مستوى الجمهورية.وأعلن باهى عن بدء تفعيل منظومة الدفع الإلكترونى لتحصيل اشتراكات مجموعات التقوية المدرسية مواكبة لرقمنة الدولة، وحفاظا على حقوقها وحقوق المعلمين والطلاب، موجها مديرى الإدارات التعليمية بتيسير الإجراءات اللازمة لتسجيل الطلاب بتلك المنظومة.وأضاف د. نبوى أن تحصيل الاشتراكات إلكترونيا سيتم من خلال منافذ الدفع المنتشرة فى المحافظة بعد إتمام عملية تسجيل الطالب بالمنظومة، ومنحه كودا خاصا به وأكواد المواد الدراسية المرغوب فى الالتحاق بها بمجموعات التقوية وبيانات المعلمين القائمين على هذه المواد، مشيرا إلى الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية من قبل أجهزة المحافظة.جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع المنعقد اليوم بمركز التطوير التكنولوجى، بحضور وكيل المديرية ومديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات النوعية ومديرى المدارس من مختلف المراحل.