ميجان وهاري يؤكدان: الحفل السري لزفافنا لم يحدث

أكد الأمير هاري، ابن ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، وزوجته ميجان ماركل، أن حفل الزفاف السري الذي وصفته دوقة ساسكس في مقابلتها مع أوبرا وينفري لم يحدث.وفقًا لموقع pagesix، قال متحدث باسم العائلة المالكة إن الزوجين تبادلا الوعود الشخصية قبل أيام قليلة من زواجهما الرسمي القانوني في 19 مايو.وأضاف: وبما أن مثل هذه الخدمة لا تشكل حفل زفاف رسميا، فإن الاتحاد السري للزوجين الملكيين لم يكن شرعيًا، كما تحدثت عنه ميجان ماركل خلال المقابلة مع المذيعة أوبرا وينفري يوم 7 مارس.وقالت ميجان ماركل، البالغة من العمر 39 عامًا، خلال المقابلة مع أوبرا وينفري: "تزوجنا قبل ثلاثة أيام من زفافنا الرسمي، لا أحد يعرف ذلك"، ومن وقتها أشعلت النيران في المملكة المتحدة، مما جعل الزوجين يعزمان على الفور على نفي ذلك من خلال بيان.وكان قس في المملكة المتحدة قد نفى ادعاء ماركل الزواج قبل المراسم الرسمية، موضحًا أن كنيسة إنجلترا تتطلب شاهدين حتى يكون أي زواج ساريًا، وأن الاحتفالات يجب أن تتم في "مكان عبادة معتمد"، أي لم يحدث ذلك.