تكريم عدد من النماذج المشرفة للمرأة المطروحية (فيديو)

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عدد من النماذج المشرفة للمرأة بمطروح والأم المثالية بوحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ومجالس المدن وذلك خلال الاحتفالية الكبرى بمناسبة يوم المرأة والأم المصرية.وأهدى محافظ مطروح شهادات تقدير ومبالغ مالية للمكرمات واللواتي بلغ عددهن 3 سيدات من من العاملات بديوان عام المحافظة ومراكز المدن لكفاحهن فى تربية أولادهن بالإضافة الى عملهن الوظيفى بالإضافة إلى نماذج مشرفة للمرأة بمطروح.وبكى محافظ مطروح خلال الفيديو الذي تم عرضه ويحتوي علي صور والدته بالإضافة إلى أغنية حملت اسم اللواء خالد شعيب الإنسان.وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أن مطروح تزخر بالعديد من النماذج المشرفة للمرأة فى كافة المواقع ومناطق المحافظة حتى أقصى التجمعات الصحراوية مشيرا إلي أن الاحتفالية والتكريم يأتى إمتنانًا وإعتزازًا بالأم والمرأة المطروحية ودورها وتضحياتها مع المشاركة الفعالة فى تنمية المحافظة وبنـاء الوطن من خلال العطاء والتفاني.جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف مصطفي السكرتير العام وفتحته السنوسي وسحر عيد نواب البرلمان ومرفت شرف مدير وحده تكافؤ الفرص وعددا من الاجهزة التنفيذية.