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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس المتهم بخطف الطفلة «نورين» بالفيوم 4 أيام

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:13 م
الطفلة نورين
الطفلة نورين
الفيوم - زينب علاء
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أمرت نيابة بندر الفيوم، منذ قليل، بحبس المتهم بخطف طفلة بمنطقة باغوص لمدة ٤أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت مباحث قسم ثانِ الفيوم، برئاسة المقدم محمد دعبس رئيس المباحث والفريق المعاون من إلقاء القبض على المتهم ويدعى "شعبان -45 سنة"، وذلك بعد عدة ساعات من اختفاء الطفلة " نورين مصطفى محمود"، وقد تم تتبع كاميرات المراقبة وتبين أن المتهم استدرجها من كورنيش منطقة باغوص، وأجبرها على الركوب معه بحجة أنه سيقوم بتوصيلها لمنزلها.

وتبين أن الطفلة "نورين" التي لايتعدى عمرها العشر سنوات، كانت مخطوفة على أيدي أحد نباشين القمامة، فقد أخذها بعد أن تعقبها بإحدى شوارع المدينة.

وقال أحد أقارب الطفلة، إننا ذهبنا إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاء الطفلة حيث أنها ذهبت لشراء هدية عيد الأم، واختفت طوال اليوم.

وبإفراغ الكاميرات المراقبة بالشارع تبين لحظات اختطاف الطفلة، من نباش علي عربة كارو، بمنطقة باغوص، وهو ما ساهم في سرعة الوصول وتتبع خط سير المجرم.

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم ١٠٥٧إداري قسم ثاني، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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