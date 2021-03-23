رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل باريس في أول زيارة خارجية له

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة الفرنسية باريس في أول زيارة خارجية له، حسبما أفادت الصحف المحلية في خبر عاجل الآن.وكان المنفي ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكونى، أكدوا أمس خلال لقاء جمعهم بالمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش التزامهم بتنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك تعزيز عملية المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد المؤسسات السيادية، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.كما أكدوا على ضرورة قيام مجلس النواب بتسريع عملية تعيين المناصب القيادية للمؤسسات السيادية.من جانبها أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها، أن الجانبين بحثا خلال لقائهما في العاصمة طرابلس ضرورة تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية.