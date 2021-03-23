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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل باريس في أول زيارة خارجية له

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:38 م
محمد المنفي
محمد المنفي
عبير سليم
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وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة الفرنسية باريس في أول زيارة خارجية له، حسبما أفادت الصحف المحلية في خبر عاجل الآن.

وكان المنفي ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكونى، أكدوا أمس خلال لقاء جمعهم بالمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش التزامهم بتنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك تعزيز عملية المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد المؤسسات السيادية، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

كما أكدوا على ضرورة قيام مجلس النواب بتسريع عملية تعيين المناصب القيادية للمؤسسات السيادية.

من جانبها أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها، أن الجانبين بحثا خلال لقائهما في العاصمة طرابلس ضرورة تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية.

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