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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة في بورسعيد لمتابعة آخر مستجدات إدارة المخلفات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:37 م
جولة وزيرة البيئة
جولة وزيرة البيئة في بورسعيد
أريج الجيار
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اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع اللواء عادل الغصبان محافظ بورسعيد خلال زيارتها للمحافظة؛ للوقوف على آخر مستجدات منظومة إدارة المخلفات بها، حيث ناقشا آليات تحديث المنظومة الخاصة بالمحافظة والتي تم اعدادها منذ عامين والبدء الفعلي بها.

وأكدت ياسمين أن بورسعيد من المحافظات المحظوظة بتوفر البنية التحتية للمنظومة بها، وينقصها فقط إنشاء مدفن للتخلص الآمن من المخلفات، حيث تم الاتفاق على الإجراءات التي ستتخذها المحافظة لإنشاء المدفن ودور جهاز تنظيم ادارة المخلفات في عملية التخطيط للمدفن واعتماد المواصفات الفنية.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية الجزء المتعلق بتشغيل المنظومة في المحافظة، حيث سيتم العمل خلال الشهرين القادمين على إعداد كراسة شروط ومواصفات وعقد نموذجي لطرح عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، لتصبح محافظة بورسعيد أول محافظة تكتمل بها منظومة إدارة المخلفات بنهاية ديسمبر المقبل، كما يتضمن المخطط المستقبلي للمحافظة استخدام تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة لتستوعب تدوير مخلفات المحافظة لمدة عشر سنوات.

وأضافت الوزيرة أن محافظة بورسعيد لديها ملف بيئي آخر مهم وهو الحد من التلوث وتوفيق أوضاع المصانع بالمنطقة الصناعية بها، مؤكدا أن وزارة البيئة ستسكمل بالتعاون مع المحافظة ما تم من جهود في هذا الصدد، وسيتم إرسال لجنة من الوزارة للوقوف على آخر المستجدات ومساعدة المصانع على توفيق اوضاعها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة.

من ناحيته، أشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة، سواء في ملف إدارة المخلفات وتحسين مستوى النظافة والذي شعر الأهالي بتحسن ملحوظ به وسيشهد تحسنا أكبر باستكمال منظومة المخلفات، إضافة إلى الدور الفعال الذي لعبته وزارة البيئة فى الحد من التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية بالمتابعة المستمرة والتفتيش على المنشآت الصناعية بالمنطقة الصناعية، وتوجيهها لضرورة توفيق اوضاعها البيئية وتقديم الدعم الفني اللازم.

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