وزير التنمية المحلية يحذر المواطنين من موجة الطقس السيئ





وأضاف وزير التنمية المحلية أن محافظة كفرالشيخ تعرضت أيضًا لموجة من الطقس السيئ ورياح مثيرة للأتربة والرمال، مما تسبب فى توقف أعمال الملاحة بميناء البرلس.



وأشار تقرير غرفة العمليات إلى سقوط عدد من أعمدة الكهرباء بمنطقة النجيلة بمحافظة مطروح، بسبب الرياح المحملة بالأتربة وارتفاع درجات الحرارة، وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بفصل التيار الكهربائى واتخاذ اللازم، وفى محافظة السويس، تقرر إغلاق موانئ السويس والسخنة والأدبية والزيتيات لعدة ساعات بسبب حالة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة، وتم فتح الموانئ مرة أخرى عدا ميناء السخنة نظرًا لوجود رياح محملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية على معظم أنحاء المحافظة.



وأوضح التقرير تعرض باقى محافظات الجمهورية إلى رياح محملة بالرمال والأتربة وانخفاض فى الرؤية وارتفاع فى درجات الحرارة.



ووجه وزير التنمية المحلية كافة المحافظات التى تتعرض خلال الساعات القادمة لسوء الأحوال الجوية باستمرار المتابعة لمواجهة آثار تقلبات الطقس.



وشدد شعراوى على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية فى المحافظات التى ستتعرض لسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، موجها غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.



كما ناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية، وتوخى الحيطة والحذر خلال حركة سيرهم فى الشوارع والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، خاصة فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ونشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية الأفقية.

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إنه تلقى تقريرا من غرفة عمليات الوزارة بشأن تقلبات الطقس في المحافظات.وأضاف أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى إغلاق الأجهزة المعنية بمحافظة جنوب سيناء ميناء نويبع البحرى بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج ووجود رياح محملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية، كما أوضح التقرير أنه تم إغلاق طريق نخل العريش بمحافظة شمال سيناء لعدة ساعات، وفتحه مرة أخرى بسبب الرياح المحملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية.كما تبين من تقرير غرفة العمليات تعرض محافظة الوادى الجديد لرياح متوسطة إلى شديدة محملة بالأتربة والرمال وانخفاض فى الرؤية على معظم أنحاء المحافظة، وتقوم الأجهزة التنفيذية بالمتابعة.