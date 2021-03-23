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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 05:58 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
حسام فهمي
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التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، بمكتبها بديوان عام المحافظة، مع عدد من ممثلى المجتمع المدني بقرية ميت الخولى التابعة لمركز الزرقا، وذلك بحضور النائب وليد التمامى، والنائب محمد أبو حجازى، عضوا مجلس الشيوخ.

وتسلمت "المحافظ" فى مستهل اللقاء درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهودها المبذولة لتقديم الدعم اللازم لجميع المشروعات والمبادرات، وحرصها على إزالة كل العقبات لاستكمال إنشاء مجمع خدمات متكامل بالقرية والذى جاء بالمشاركة المجتمعية للمجتمع المدنى، حيث يتكون المبنى من بدروم سيتم استخدامه كجراج لمعدات وسيارات الوحدة المحلية بالقرية ودار مناسبات بالدورين الأرضى والأول علوى ومقر إدارى للوحدة المحلية بالدور الثاني، كما أنه من المقرر إنشاء مركز طبى بالدورين الثالث والرابع.

وناقشت "محافظ دمياط" مع نائبى مجلس الشيوخ والمجتمع المدنى، الخطوات التنفيذية للانتهاء من الأعمال النهائية والتجهيزية لمقر الوحدة المحلية بالقرية وإطلاق إشارة البدء لإنشاء المركز الطبى وذلك بالجهود الذاتية، وكذا افتتاح دار المناسبات فى أقرب وقت ممكن، إذ أكدت على حرص المحافظة بتقديم كل التيسيرات وسبل الدعم الممكنة للانتهاء من جميع الإجراءات لاستكمال هذا المجمع المتكامل، كما توجهت بالشكر الجزيل إليهم نظرًا لما يقدمونه من مشاركات مجتمعية لدعم الخدمات بالقرية.

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