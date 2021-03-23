«شعراوي» يتابع جهود المحافظات في التعامل مع موجة الرياح المحملة بالأتربة

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن متابعة حالة الطقس السيئ التى يشهدها بعض المحافظات بسبب تعرضها للرياح المثيرة للأتربة والرمال والأمطار الخفيفة، والانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية وأجهزة الوزارات الأخرى في هذا الشأن.وأشار التقرير إلى تعرض محافظة المنيا لعاصفة ترابية على بعض المناطق بالمحافظة، بالإضافة إلى عدم استقرار فى الأحوال الجوية، وأوضح التقرير أن ذلك تسبب فى حدوث حالات اختناق لعدد من العاملات بأحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، وقام اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بزيارة المصابات بمستشفى المنيا للاطمئنان على حالتهن الصحية، وجارٍ المتابعة وتقديم كل ما يلزم لحين تمام شفائهن وخروجهن من المستشفى.