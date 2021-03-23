محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية، استهلتها بزيارة مدينة عزبة البرج، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بمشروع "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" (safe city) الذى يجرى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة UN Women والمجلس القومى للمرأة بمحيط مكتبة مصر العامة بالمدينة.واستمعت "المحافظ" إلى شرح مفصل من المهندس المسئول عن الموقع، ما يتم تنفيذه من أعمال لإنشاء حدائق ووحدات للأمن وللإدارة ووحدات أخرى من المنشآت الخفيفة وكذا إنشاء منطقة متكاملة للأطفال kids area ودورات مياه وأيضًا منطقة للقراءة، إذ أكدت على ضرورة الإسراع فى معدلات تنفيذ ذلك المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد له لإنشاء منطقة متكاملة تخدم السيدات بالمدينة وتمكينهم إقتصاديًا واجتماعيًا وتوفير واقع أفضل لهن وأطفالهن، مؤكدة أيضًا على إدراج رفع كفاءة السور المحيط بالموقع والمكتبة ضمن هذه الأعمال، لافتتاح المشروعين فى أقرب وقت ممكن.فيما وقد وجهت "الدكتورة منال عوض" تعليماتها إلى محمود عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، بسرعة إعداد المقايسات اللازمة لرصف الطريق المقابل للمكتبة وصيانة أعمدة الإنارة به، كما بحثت مع إدارة المكتبة آلية إنشاء وحدة أمن متكاملة للمشروعين.