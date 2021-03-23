خطوات حجز مواعيد الكشف الطبي لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك





خطوات حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك 2021





وفرت وزارة الصحة والسكان المصرية موقعا إلكترونيا لذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم من خلاله من خلاله ( من هنا ) حجز مواعيد الكشف الطبي ووضع تقارير الطبية والفحوصات التي توضح الحالة المرضية بالتفصيل لمعرفة إمكانية سماح حالة المريض لقيادة سيارة مجهزة خصيصا لحالته خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة عن طريق لمس الأسطح المحتوية على الفيروس أو التعامل مع المصابين أو المشتبه في إصابتهم دون اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس القاتل





خطوات حجز موعد كشف طبي للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب





يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على السيارة المعفاة من الجمارك إتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط ( من هنا)





اختيار أيقونة الحصول على سيارة معفاه من الضرائب





كتابة بيانات الراغب في الحصول على السيارة كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، ..)





كتابة عنوان الراغب في الحصول على السيارة بالكامل





كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة





اختيار اسم المستشفى الراغب في إجراء الفحوصات بها





كتابة بيانات التواصل رقم التليفون والبريد الإلكتروني





الضغط على زر حفظ الطلب





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الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب





يبحث ذوي الاحتياجات الخاصة عن خطوات حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك عبر المنصات الإلكتروني و الاوراق المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة وهى:-





4 صور شخصية حديثة





صورة بطاقة الرقم القومي للراغب في الحصول على السيارة المجهزة





بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة





تقرير طبي يوضح الحالة المرضية بالتفصيل مستخرج من مستشفى حكومي تابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة





وتستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير