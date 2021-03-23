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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

الحرب على التوك توك من المنع إلى الإحلال (القصة الكاملة)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:42 م
التوك توك
التوك توك
سالي رطب
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أزمة تعاني منها شوارع مصر منذ ما يقرب من 15 عامًا لم تجدي معها نفعًا الكثير من القرارات، فمنذ انتشار التوك توك في شوارع مصر ثار حوله الكثير من اللغط خاصة بعد انتشاره بصورة كبير في جميع المحافظات وبدون ترخيص مما جعله وسيلة سهلة للجريمة.

عدة محاولات قامت بها الحكومة لتحجيم انتشاره بين قرارات بحظر السير وغرامات لعدم الترخيص، حتى صدر القرار الحكومي بإحلاله بسيارات صغيرة.

"الدستور" مع إعلان وزارة الصناعة تشكيل لجنة لتنفيذ القرار الحكومي بإحلال السيارات الصغيرة بديلًا للتوك توك تستعرض القصة الكاملة.

في بداية عام 2005 ظهر التوك توك في بعض محافظات الدلتا قادمًا من الهند الذي يعد فيها وسيلة مواصلات رسمية، وخلال عدة سنوات أصبحت أعداده بالملايين ومنتشرًا في جميع المحافظات، فحسب إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كانت أعداد التكاتك في 2015 نحو 85 ألفا و294، فيما بلغ عام 2016 حوالي 99 ألفا، وفي 2017 كانت أعداد تلك المركبة في تزايد حيث تعدت 125 ألف توك.

وحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2018، فإن إجمالي عدد المركبات المرخصة والموجودة في الحركة بشوارع مصر حتى نهاية عام 2016، بلغ نحو 9.351 مليون مركبة وأن عدد "التكاتك" المرخصة فقط من جملة هذه المركبات بلغ 99 ألف "توكتوك" حتى نهاية عام 2018.

وخلال هذه السنوات كانت هناك عدة محاولات فردية في بعض المحافظات التي منعت سيره في للشوارع الرئيسية وعلى رأسها محافظتي القاهرة والإسكندرية.

فمنذ سنوات اتخذت محافظة القاهرة عدة قرارات لمنع سير التوك توك في أحياء المحافظة، وفرض غرامات على سائقي التوك توك المخالفين، كما منعت الإسكندرية سير التوك توك بدون رخص.

• أول قرار حكومي بمنع التوك توك

صدر أول قرار رسمي من الحكومة بإلغاء التوك توك عام 2019، فأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، توجيها نهائيا بإلغاء "التوك توك" واستخدام سيارات صغيرة آمنة ومرخصة مثل "الميني فان"، وكلف وزارة المالية والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ هذا البرنامج الجديد والإعداد للاستغناء عن التوك توك نهائيا في غضون ثلاث سنوات.

وتزامن قرار رئيس الوزراء بوقف التوك توك، مع مناقشة مجلس النواب المصري مشروع قانون المرور الجديد، والذي يتضمن مقترحات للتعامل مع مشكلات التوك توك، وخاصة الأمنية والمتعلقة بسوء استخدامه في ارتكاب العديد من الجرائم، وقيادة بعض الأطفال له بشكل يعرض حياة الناس للخطر، ورأي رئيس الوزراء أن استخدام سيارات "الميني فان" سيكون له مردود إيجابي كبير، وقال: "سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج".


• تشكيل لجنة لإحلال بدايل التوك توك

في خطوة جدية لتطبيق القرار الوزاري بإحلال سيارات بديلة للتوك توك، أصدرت وزارة الصناعة، قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوكتوك التقليدي.

وتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة، كما تتولى إعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف وذلك في موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

كما تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة لإتمام أعمالها وللجنة أيضا أن تشكل امانة فنية تتولي تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.

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