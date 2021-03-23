إفريقيا تتخطى 110 آلاف وفاة و4 ملايين و123 ألف إصابة بكورونا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم، تسجيل الدول الأعضاء 110 آلاف و164 وفاة، و4 ملايين و123 ألف إصابة مؤكدة، بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وسط تعافي 3 ملايين و690 ألف حالة.وأوصت المراكز الإفريقية- في بيان اليوم- الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.