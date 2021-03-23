مجلس الأمة الكويتى يرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

أشاد رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، الیوم الثلاثاء، بالمبادرة التي أعلنت عنھا المملكة العربیة السعودیة لإنھاء الأزمة في الیمن والتوصل إلى حل سیاسي دائم عبر وقف شامل لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة.ودعا الغانم، في تصریح صحفي، أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، كل الأطراف الیمنیة المعنیة إلى التجاوب بشكل إیجابي مع ھذه المبادرة التي تستھدف وقف نزیف الدم الیمني.وصرح: "أن المبادرة السعودیة جاءت في توقیت مھم وعلى كل الأطراف الدولیة والإقلیمیة حث الأطراف الیمنیة المعنیة على ترجمة تلك المبادرة المھمة على أرض الواقع"، معربًا عن أمله بانتھاء الأزمة الیمنیة بما یفضي إلى إنھاء المعاناة الإنسانیة للشعب الیمني.وتهدف المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية أمس الإثنين، إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.